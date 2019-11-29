Тюменские туроператоры подписали соглашение о сотрудничестве с федеральным партнёром

СЕГОДНЯ 18:13 2019-11-29T18:13:50+03:00

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Соглашение с федеральным туроператором «ИНТЕРС-РУС» подписали сегодня, 29 ноября, туроператоры Тюменской области на форсайт-форуме «Сибирь - Урал». Этот документ для нашего региона станет возможностью презентовать туристические продукты в разных регионах России, в том числе в Перми, Челябинске, а также в Казахстане и Германии.

По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, этим соглашением компании закрепили свои договорённости о взаимовыгодном сотрудничестве, а значит совсем скоро будут выстроен межрегиональные туры.

- В перспективе сформируем три-пять продуктов, которые направим нашим коллегам для ознакомления, для выбора, и уже из этого будем собирать продукт, адаптированный под конкретную целевую аудиторию, для конкретного туриста. Очень масштабные, интересные проекты нам нарисовали наши коллеги, наши партнёры. Мы как регион готовы на 100 % к приему туристического потока. Будем удивлять своих туристов и совершенствовать те продукты, которые мы имеем», - рассказала Мария Трофимова.

Отмечается, что планы будут реализованы уже в 2020 году, когда о туристических возможностях региона узнают больше людей. Как отметил председатель Государственного комитета Республики Татарстан по туризму Сергей Иванов, все участники форума «Сибирь – Урал» убедились, что у Тюменской области огромный туристический потенциал – в первую очередь, культурно-исторический.

- Здесь происходили события, а также есть объекты, которых нет не только в нашей стране, но и во всем мире. И второе - это огромнейшая тема термальных источников, то есть санаторного отдыха. Немногие регионы и места мира могут похвастаться такой концентрацией термальных вод. Я уверен, что мы сможем построить совместный туристический продукт, основанный на этих двух составляющих, - отметил он.

ИСТОЧНИК KP.RU