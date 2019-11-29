2019-11-29T14:11:37+03:00
Общество

Чиновники обещают придать Тобольску уникальный новогодний облик

Темой украшения станет сказка «Конек-Горбунок»
Вадим Бегун
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Тобольск украсят к Новому году персонажами сказки Петра Ершова. Фото - pixabay.com.Тобольск украсят к Новому году персонажами сказки Петра Ершова. Фото - pixabay.com.
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Тоболяки могут принять участие в украшении своего города к Новому году. Чиновники в свою очередь обещают придать ему уникальный новогодний облик.

«Прошу Вас принять активное участие в праздничном оформлении, украсить фасады зданий Ваших предприятий, прилегающих к ним территорий с использованием новогодних декораций современных световых элементов», – попросил тоболяков мэр города Максим Афанасьев на своей странице в «Инстаграм».

Стало известно, что главным вдохновителем для украшения духовной столицы Сибири стал Петр Ершов и его сказка «Конек-Горбунок». Персонажи из этого произведения будут создавать местным жителям новогоднее настроение.

– Разнообразные варианты оформления улиц, зданий, входных групп представлены широким выбором конструктивных решений и дизайна, учитывающих любой вкус и бюджет, – заявила председатель комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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