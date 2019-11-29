Чиновники обещают придать Тобольску уникальный новогодний облик
Тоболяки могут принять участие в украшении своего города к Новому году. Чиновники в свою очередь обещают придать ему уникальный новогодний облик.
«Прошу Вас принять активное участие в праздничном оформлении, украсить фасады зданий Ваших предприятий, прилегающих к ним территорий с использованием новогодних декораций современных световых элементов», – попросил тоболяков мэр города Максим Афанасьев на своей странице в «Инстаграм».
Стало известно, что главным вдохновителем для украшения духовной столицы Сибири стал Петр Ершов и его сказка «Конек-Горбунок». Персонажи из этого произведения будут создавать местным жителям новогоднее настроение.
– Разнообразные варианты оформления улиц, зданий, входных групп представлены широким выбором конструктивных решений и дизайна, учитывающих любой вкус и бюджет, – заявила председатель комитета по культуре и туризму администрации Тобольска Елена Распопова.
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ИСТОЧНИК KP.RU