2019-11-29T11:38:47+03:00
Происшествия

Из горящего в Тюмени здания вывели 16 человек

Один человек пострадал в пожаре
Вадим Бегун
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В Тюмени горела крыша типографии. Фото - "Инцидент Тюмень".В Тюмени горела крыша типографии. Фото - "Инцидент Тюмень".
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В Тюмени сегодня, 29 ноября, горела крыша у здания типографии по адресу: улица Молодежная, 80/9. В результате пожара пострадали двое, эвакуированы 16 человек.

– Вызов по этому поводу поступил в 11.26. Горела кровля здания, где, по предварительным данным, размещается типография. В 11.53 спасатели локализовали пожар, а ликвидировали открытое горение в 12.01. В настоящее время дознаватели выясняют причины произошедшего, – рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области, добавив, что на месте происшествия работали 10 единиц техники.

– Вызов поступил также в 11.26. Бригада медиков прибыла на место спустя 14 минут. Двоих пострадавших доставили в Областную клиническую больницу №1, сейчас они проходят обследование, – сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения. В ведомстве также добавили, что ожоговая травма у пострадавших исключена.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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