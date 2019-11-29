2019-11-29T11:13:16+03:00
Общество

Тюменка отсудила у ТОДЭП 160 тысяч рублей за плохую дорогу

Ранее женщина попала в ДТП, наехав на обочину
Вадим Бегун
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Тюменка отсудила у ТОДЭП 160 тысяч рублей за плохую дорогу.Тюменка отсудила у ТОДЭП 160 тысяч рублей за плохую дорогу.Фото: Вадим Бегун
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Суд вынес решение по исковому заявлению жительницы Тюмени к АО «ТОДЭП». Он постановил взыскать с предприятия крупную сумму денег.

– 11 февраля этого года женщина ехала на своем «Ниссане» по улице Полякова в сторону аэропорта «Рощино». Она двигалась на большой скорости, не учтя особенности дороги, состояние машины и погоду. В результате истица попала в ДТП, наехав на обочину. Ее автомобиль выкинуло на полосу встречного движения, где он столкнулся с другой машиной, – рассказали в пресс-службе Ленинского районного суда.

Суд выяснил, что в аварии есть вина ТОДЭП, поскольку асфальт был изношен. К тому же, обочина, не отделенная от проезжей части бордюром, была занижена на 9 сантиметров.

Суд взыскал с Тюменского областного дорожно-эксплуатационного предприятия в пользу пострадавшей 148 500 рублей, расходы за проведение экспертизы, расходы на оплату услуг представителя в размере 12 тысяч рублей, а также расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 445 рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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