Александр Моор: Тюменская область готова к сотрудничеству с партнерами по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня

СЕГОДНЯ 14:24 2019-11-28T14:24:54+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор на днях провёл встречу с проректором по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого с Алексеем Боровковым. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, глава региона поблагодарил учёного за совместную работу в реализации проекта по созданию Западно-Сибирского научно- образовательного центра мирового уровня (НОЦ).

По словам губернатора, в этом проекте перед Тюменской областью стоят амбициозные цели, достичь которых можно только при взаимодействии с партнёрами, обладающими компетенциями мирового уровня.

- Учитывая тематику Западно-Сибирского НОЦ, ваши знания в области цифрового проектирования и цифровой трансформации предприятий будут очень полезны. Нам важно получить экспертное мнение и оценку уже проведенной нами работы, в части формирования программы научно-образовательного центра, – обратился Александр Моор к Алексею Боровкову.

Как отметил сам Алексей Боровков, СПбПУ в течение многих лет активно взаимодействует с ведущими промышленными компаниями и корпорациями из разных отраслей. В числе партнёров образовательного учреждения есть и предприятия из Тюменской области – например, «СИБУР». По его словам, СПбПУ формирует в России сеть инжиниринговых центров и активно стотрудничает с участниками проектами по созданию НОЦ мирового уровня из разных регионов.

- У нас есть возможности, опыт, компетенции и ресурсы, чтобы совместно решать самые серьезные промышленные задачи-вызовы на мировом уровне, - подчеркнул Алексей Боровов.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», партнерство ТюмГУ и СПбПУ – основное направление в реализации научных и образовательных проектов в рамках Западно-Сибирского НОЦ. Трехстороннее соглашение о сотрудничестве университетов и региона на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Тюменской области Александр Моор, ректор СПбПУ Андрей Рудской и ректор ТюмГУ Валерий Фальков.

ИСТОЧНИК KP.RU