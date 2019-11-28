2019-11-28T14:45:01+03:00
Общество

Тюменские мамы пострадали из-за изменений в законе о бюджете

Женщины получат ежемесячные выплаты позже
Вадим Бегун
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Тюменские мамы остались без денег из-за изменений в законе о бюджете.Тюменские мамы остались без денег из-за изменений в законе о бюджете.Фото: Ольга Крыльцова
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В Тюмени задерживают так называемые путинские выплаты, которые должна получать мать до достижения полутора лет ее первому ребенку. Причина этому – изменения в законе о бюджете.

Как известно, выплата составляет 11 тысяч рублей и обычно выдается до 26 числа каждого месяца, однако в этот раз средства не поступили на счет тюменских мам.

– Перечисление ежемесячной выплаты за ноябрь этого года, как и в некоторых других регионах, задерживается в связи с внесением изменений в федеральный закон о бюджете. В регионе задержка касается только четырех муниципальных образований, все остальные полностью профинансированы, – сообщили в департаменте социального развития Тюменской области.

По информации ведомства, процедура внесения изменений в закон, чтобы их было возможно довести до регионов, занимает определенное время. Перечисление субвенции из федерального бюджета на ежемесячную выплату за ноябрь-декабрь ожидается в декабре.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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