2019-11-28T13:44:02+03:00
Общество

На III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности труда

Мероприятие состоялось в Тюмени в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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На III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности трудаНа III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности труда
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Представители крупнейших производственных и нефтяных предприятий из разных регионов страны приняли участие в III Открытом конгрессе наставников России, главная тема которого звучала так: «Наставничество 2.0: Производительность и качество». Конгресс, который прошёл в рамках национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка занятости», состоялся при поддержке Государственной Думы РФ и Минэкономразвития РФ.

- Тема наставничества пронизывает технологии повышения производительности труда, и находит свое применение в концепции бережливого производства. Развитие движения наставничества способствует достижению целей «майских» Указов президента Российской Федерации, - поприветствовала собравшихся директор департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежда Мазуркевич.

По словам Надежды Владиславовны, до 2024 года запланировано обучение не менее 745 работников организаций, которые проводят мероприятия по повышению производительности труда. На сегодняшний день обучение прошли 1,3 тысячи человек. В качестве «пилота» по повышению эффективности службы занятости определён Центр занятости населения Ишима и Ишимского района. Одна из задач модернизации службы занятости – оптимизация процессов при оказании государственных услуг и сокращение времени обслуживания клиентов.

Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда провёл работу по картрированию услуг и предложений по их оптимизации. В результате время оказания услуг удастся сократить от 27% до 60%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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