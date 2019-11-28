2019-11-28T12:58:20+03:00
Происшествия

Тюменские мошенники придумали схему вывода денег из банков

В отношении мужчин возбуждены уголовные дела
Вадим Бегун
Поделиться:
В Тюмени кредитные мошенники обманули банк на миллионы рублей.В Тюмени кредитные мошенники обманули банк на миллионы рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тюмени пресечена деятельность трех местных жителей, которые занимались мошенничеством в сфере кредитования. Преступную схему они разработали в прошлом году.

– Сообщники оформили кредит на одного из участников группы, предоставив в банки города недостоверные сведения о размере заработной платы с помощью подложной справки 2 НДФЛ. Фигуранты обманули один банк на сумму свыше четырех миллионов рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что таким образом мошенники одновременно подали еще четыре заявки в коммерческие организации, чтобы получить деньги, однако реализовать задуманное им не удалось: сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы.

В настоящее время в отношении подозреваемых за мошенничество в сфере кредитования возбуждены уголовные дела. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюменской области «несовершеннолетней» грозит 7 лет тюрьмы за рассылку интимных фото
Сбербанк в Тюмени впервые предоставил мезонинное финансирование строительной компании
В Ялуторовске пьяный рецидивист забил стулом своего знакомого
Тюменские мамы пострадали из-за изменений в законе о бюджете
Сбербанк представил услугу переводов по бизнес-картам
Александр Моор: Тюменская область готова к сотрудничеству с партнерами по созданию Научно-образовательного центра мирового уровня
Fitch Ratings повысило рейтинг Банка УРАЛСИБ до «BB-» со «Стабильным» прогнозом
В Тюменской области бездомный пес растерзал йоркширского терьера
На III Открытом конгрессе наставников России обсудили тему повышения производительности труда
Участники форума-акселератора «ТехноКульт» могут получить дополнительные субсидии на развитие проектов
Людей эвакуировали из горящей многоэтажки на улице Олимпийской в Тюмени
Пожилым жителям Нижнетавдинского района помогают с комфортом добираться до больницы и социального центра
Бороться с сердечно-сосудистыми заболеваниями тюменцам помогает акция «Здоровое сердце»
МегаФон запустил логистическую платформу «МегаФон-КАРГО»
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины