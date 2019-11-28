Тюменские мошенники придумали схему вывода денег из банков

СЕГОДНЯ 12:58 2019-11-28T12:58:20+03:00

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В Тюмени пресечена деятельность трех местных жителей, которые занимались мошенничеством в сфере кредитования. Преступную схему они разработали в прошлом году.

– Сообщники оформили кредит на одного из участников группы, предоставив в банки города недостоверные сведения о размере заработной платы с помощью подложной справки 2 НДФЛ. Фигуранты обманули один банк на сумму свыше четырех миллионов рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве добавили, что таким образом мошенники одновременно подали еще четыре заявки в коммерческие организации, чтобы получить деньги, однако реализовать задуманное им не удалось: сотрудники полиции пресекли деятельность преступной группы.

В настоящее время в отношении подозреваемых за мошенничество в сфере кредитования возбуждены уголовные дела. Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет. Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU