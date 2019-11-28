2019-11-28T11:11:24+03:00
Происшествия

Ребенок пострадал в ДТП с участием четырех машин на тюменской трассе

Травмировались также и трое взрослых
Вадим Бегун
Поделиться:
Ребенок пострадал в аварии на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.Ребенок пострадал в аварии на тюменской трассе. Фото - pixabay.com.
Изменить размер текста:

Сегодня, 28 ноября, утром на пятнадцатом километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло ДТП. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», водитель «Газели» двигался в сторону Тюмени. Он начал торможение перед впереди идущим транспортом, однако следовавший за ним КамАЗ не учел расстояние и столкнулся с «Газелью».

– В результате удара отечественное авто отбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с «Ладой Грантой» и «ДАФом». В результате дорожного инцидента пострадали три человека, в том числе один ребенок, – рассказали в компании.

Там отметили, что объезд был организован через поселок Сингопай. Часть трассы P-404 на время устранения последствий аварии была закрыта, однако к этому часу движение восстановлено.

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины
Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года
«Боже, что с нами творится!»: в Тюмени работника театра избили разводным ключом
В Ялутровской Областной больнице №23 появилась современная моюще-дезинфицирующая машина
Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской области
В Тюмени за многочисленные нарушения прикрыли молочную компанию
Пациентам Нижнетавдинской Областной больницы №15 понравилась обновлённая регистратура
В центре Тюмени залили большой каток
Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта
Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза
Экспертный совет рассмотрит 7 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 330 млн рублей
Тюменские хирурги спасли 82-летнюю женщину. Они провели за операционным столом 11 часов
Тюменские предприниматели могут предложить идеи в национальный проект
Тюменская набережная попала в число самых красивых в России
В Тюмени появилось эндоскопическое оборудование для пациентов с инсультом
В Тюмени пройдёт Единый урок цифровой экономики
«Идет чистка рядов»: в Тюмени арестован высокопоставленный полицейский
«Отзывчивый руководитель»: тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции
Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан
В Тобольске работник железной дороги подделал удостоверение, чтобы сменить профессию