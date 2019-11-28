Ребенок пострадал в ДТП с участием четырех машин на тюменской трассе

СЕГОДНЯ 11:11 2019-11-28T11:11:24+03:00

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Сегодня, 28 ноября, утром на пятнадцатом километре трассы Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск произошло ДТП. Здесь столкнулись сразу четыре автомобиля.

По информации ФКУ «Уралуправтодор», водитель «Газели» двигался в сторону Тюмени. Он начал торможение перед впереди идущим транспортом, однако следовавший за ним КамАЗ не учел расстояние и столкнулся с «Газелью».

– В результате удара отечественное авто отбросило на полосу встречного движения, где оно столкнулось с «Ладой Грантой» и «ДАФом». В результате дорожного инцидента пострадали три человека, в том числе один ребенок, – рассказали в компании.

Там отметили, что объезд был организован через поселок Сингопай. Часть трассы P-404 на время устранения последствий аварии была закрыта, однако к этому часу движение восстановлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU