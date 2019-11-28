2019-11-28T10:05:58+03:00
Экономика

Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза

Плановые показатели производства мяса индейки предприятие перевыполняет на 15%
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союзаЮргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союзаФото: pixabay.com
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Юргинская птицефабрика «Абсолют-Агро» по выращиванию индейки, которую построили в 2016 году, работает на полную производственную мощность. По словам заместителя губернатора, директора департамента агропромышленного комплекса Тюменской области Владимира Чейметова, с 2018 года птицефабрика перевыполняет плановые показатели производства мяса индейки на 15%.

- В 2018 году здесь произведено более 11 тысяч тонн птицы в живом весе, сейчас поголовье составляет 269 тысяч голов птицы. Предприятие работает на полную производственную мощность, - отметил Владимир Чейметов на заседании комитета Тюменской областной думы по аграрным вопросам и земельным отношениям.

Продукцию Юргинской птицефабрики поставляют на территорию УФО и в другие регионы России. На 2020 год предприятие планируется включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза. Как отметил Владимир Чейметов, птицеводческая отрасль в Тюменской области находится на подъёме.

- В свете недавнего послания губернатора мы рассматриваем птицефабрики как один из драйверов экспортной политики и изучаем возможность поставки сухого и жидкого меланжа, другой продукции птицеводства за пределы России, - подчеркнул Владимир Чейметов.

Для формирования комфортной среды для птицы в Юргинском районе внедрены современные технологии светодиодного освещения, есть система ниппельного поения. Кормят индейку сбалансированными кормами, которые произведены предприятиями ГК «РУСКОМ».

ИСТОЧНИК KP.RU

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