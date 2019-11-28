Тюменские предприниматели могут предложить идеи в национальный проект

СЕГОДНЯ 09:32 2019-11-28T09:32:55+03:00

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У предпринимателей Тюменской области появилась уникальная возможность предложить свою идею в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, сегодня Минэкономразвития ведёт работу по актуализации и расширению мер поддержки предпринимателей, предусмотренных нацпроектом и реализуемых до 2024 года.

Предложения могут направлять начинающие, действующие или будущие бизнесмены, которым недостаточно существующих мер государственной поддержки. Если есть идеи, в каком направлении их расширить, регистрируйтесь на портале для предпринимателей МойБизнес.рф и заполните форму в Личном кабинете. Инициативы собирают по 1 декабря 2019 года на портале для предпринимателей МойБизнес.рф.

Также желательны инициативы, которые придадут новый импульс развитию малого и среднего бизнеса в Тюменской области и России в целом, интересны идеи по снижению количества проверок, оказанию помощи в конкуренции с крупным бизнесом, ужесточению ответственности заказчиков за неоплаченные госконтракты.

Общественные обсуждения всех поступивших инициатив Минэкономразвития России проведёт в течение декабря. Лучшие из них войдут в национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и будут реализованы.

ИСТОЧНИК KP.RU