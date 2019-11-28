2019-11-28T09:57:56+03:00
Здоровье

Тюменские хирурги спасли 82-летнюю женщину. Они провели за операционным столом 11 часов

В настоящее время пожилая пациентка уже выписана из стационара
Вадим Бегун
Поделиться:
Тюменские хирурги 11 часов оперировали пожилую пациентку. Фото - Медицинский город.Тюменские хирурги 11 часов оперировали пожилую пациентку. Фото - Медицинский город.
Изменить размер текста:

Тюменские онкологи вернули к полноценной жизни пожилую женщину. Хирурги провели за операционным столом 11 часов.

По информации пресс-службы «Медицинского города», впервые за помощью пенсионерка обратилась в июле этого года. Тогда ей диагностировали саркому.

– На первом этапе лечения надо было удалить новообразование в лобной области головы. Из-за того, что саркома прорастала в мягкие ткани, кость и мозговую оболочку, хирургам пришлось удалить опухоль вместе с костью. На место дефекта установлена временная титановая пластина. Специалисты второго онкологического отделения применяют микрососудистую хирургию с начала нынешнего года, а пациента с таким послеоперационным дефектом прооперировали впервые, – сообщили в медучреждении.

Там также добавили, что на каждом этапе пожилую пациентку сопровождала бригада врачей-анестезиологов, которым удалось предотвратить возникновение тромбоза. В настоящее время тюменка полностью реабилитирована и выписана из стационара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Добавляйте в контакты редакционный номер «Комсомольской правды-Тюмень»! Присылайте фото и видеоматериалы, рассказывайте о событиях, происшествиях или проблемах. What’sApp, Viber, Telegram +7 919 921 01 07.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Тюмени женщина на авто протаранила две патрульные машины
Тюменская область планирует развивать экспорт услуг с 2020 года
«Боже, что с нами творится!»: в Тюмени работника театра избили разводным ключом
В Ялутровской Областной больнице №23 появилась современная моюще-дезинфицирующая машина
Учёные оценили вклад мусоросортировочного завода в развитие экологической безопасности Тюменской области
Ребенок пострадал в ДТП с участием четырех машин на тюменской трассе
В Тюмени за многочисленные нарушения прикрыли молочную компанию
Пациентам Нижнетавдинской Областной больницы №15 понравилась обновлённая регистратура
В центре Тюмени залили большой каток
Викуловские семьи активно участвуют в программе финансовой помощи на условиях социального контракта
Юргинскую птицефабрику планируют включить в реестр экспортёров в страны Таможенного союза
Экспертный совет рассмотрит 7 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций более 330 млн рублей
Тюменские предприниматели могут предложить идеи в национальный проект
Тюменская набережная попала в число самых красивых в России
В Тюмени появилось эндоскопическое оборудование для пациентов с инсультом
В Тюмени пройдёт Единый урок цифровой экономики
«Идет чистка рядов»: в Тюмени арестован высокопоставленный полицейский
«Отзывчивый руководитель»: тюменцы заступились за арестованного экс-главу полиции
Тюменское управление Росреестра проведет прием граждан
В Тобольске работник железной дороги подделал удостоверение, чтобы сменить профессию