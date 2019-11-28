Тюменские хирурги спасли 82-летнюю женщину. Они провели за операционным столом 11 часов

СЕГОДНЯ 09:53 2019-11-28T09:57:56+03:00

В настоящее время пожилая пациентка уже выписана из стационара

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Тюменские онкологи вернули к полноценной жизни пожилую женщину. Хирурги провели за операционным столом 11 часов.

По информации пресс-службы «Медицинского города», впервые за помощью пенсионерка обратилась в июле этого года. Тогда ей диагностировали саркому.

– На первом этапе лечения надо было удалить новообразование в лобной области головы. Из-за того, что саркома прорастала в мягкие ткани, кость и мозговую оболочку, хирургам пришлось удалить опухоль вместе с костью. На место дефекта установлена временная титановая пластина. Специалисты второго онкологического отделения применяют микрососудистую хирургию с начала нынешнего года, а пациента с таким послеоперационным дефектом прооперировали впервые, – сообщили в медучреждении.

Там также добавили, что на каждом этапе пожилую пациентку сопровождала бригада врачей-анестезиологов, которым удалось предотвратить возникновение тромбоза. В настоящее время тюменка полностью реабилитирована и выписана из стационара.

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ИСТОЧНИК KP.RU