2019-11-27T20:06:08+03:00
Общество

Тоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеров

Твёрдые коммунальных отходы теперь собирают именно так
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеровТоболяки массово отказываются от мусоропроводов в пользу уличных контейнеровФото: pixabay.com
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Региональный оператор по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Тюменской области направил в Тобольск большую партию новых контейнеров для сбора мусора. 165 баков уже начали устанавливать на недавно построенных контейнерных площадках, в том числе на площадки тех домов, где жители решили отказаться от мусоропроводов в подъездах.

Учитывая реализацию национального проекта «Экология», жители города активно участвуют в экологической реформе. «Генеральную уборку» они начали фактически от порога квартиры, заварив централизованные мусоропроводы. Инициативу граждан поддержал и региональный оператор: в Тобольске активно строят контейнерные площадки, а региональный оператор оснащает их мусорными маками. Каждую из подготовленных площадок сразу же включают в маршруты спецтехники. Вывоз твёрдых коммунальных отходов с каждой из них будет, как и во всём Тобольске, – ежедневным.

По словам первого заместителя руководителя ООО «ТЭО» Светланы Петренко, Тобольск активно включился в процесс становления новой системы обращения с ТКО. С начала 2019 года для нужд города региональный оператор закупил более 600 новых ёмкостей.

– По просьбе городской администрации мы в первоочередном порядке провели замену вышедшего из строя контейнерного парка. Второй этап – обеспечить контейнерами жителей домов, которые отказались от использования мусоропроводов. Таких заявок уже очень много, - отметила она.

По мнению тоболяков, мусоропроводы часто становятся источником неприятных запахов и грязи в подъездах, способствуют появлению насекомых и грызунов. Региональный оператор поддерживает горожан в борьбе за чистоту и планирует продолжить обновление контейнерного парка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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