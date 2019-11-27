Скоморохи и гармонист пригласили тюменцев на туристический фестиваль «Открой свою Сибирь»

СЕГОДНЯ 17:51 2019-11-27T17:51:30+03:00

Посетить мероприятие в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова может каждый

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Жителей Тюмени пригласили на туристический фестиваль «Открой свою Сибирь», который пройдёт 30 ноября в Музейном комплексе им. И.Я. Словцова, необычным способом. По городским улицам путешествовал необычный автобус, из которого, на остановках, выскакивали скоморохи, гармонист и весёлый танцевальный коллектив. Шумный коллектив пел частушки, играли заводные мелодии, накрывали стол и угощали прохожих горячим чаем и сибирскими ватрушками.

По словам тюменки Оксаны Келле, «пассажиров» весёлого автобуса было слышно прямо за квартал.

- Мне очень понравилось: угощают, приглашают на фестиваль, рассказывают, где можно выиграть подарки. Если у меня в этот день не будет смены по работе, я с дочерью обязательно приду, - пообещала тюменка.

Автобус Visittyumen останавливался на четырёх остановках: Цветной бульвар, Центральный рынок, Тюменская областная научная библиотека и магазин «Океан». На каждой из них горожане охотно пробовали угощения, подпевали, танцевали и задавали вопросы о фестивале. Многие и не подозревали, что на мероприятии можно выиграть двухдневные путевки в тюменские санатории, билеты на базы отдыха и фестивали, сертификаты на посещение горячих источников, сеансы флоатинга и не только.

Как отметила руководитель «Агентства туризма и продвижения Тюменской области» Мария Трофимова, жители Тюменской области должны знать о разных вариантах отдыха. В регионе проводятся множество экскурсий, фестивалей, есть сотни возможностей активно отдохнуть (покататься на хаски, искупаться в горячих источниках или посетить базу отдыха).

- Именно для этого мы на одной площадке объединили столько туристических предложений. Здесь каждый посетитель сможет узнать об этих возможностях и подобрать себе отдых по душе, - отметила Мария Трофимова.

Туристический фестиваль «Открой свою Сибирь» пройдёт в Тюмени 30 ноября на площадке музейного комплекса имени Словцова с 12 до 17 часов. Посетить мероприятие может любой желающий. Вход бесплатный.

ИСТОЧНИК KP.RU