2019-11-27T17:09:21+03:00
Общество

Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»

Открытие «WorldSkills Russia Тюменская область 2020» состоялось в ДК «Нефтяник»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»Почти 500 участников покажут мастерство на Открытом Региональном Чемпионате «Молодые профессионалы»
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Торжественное открытие VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020 состоялось сегодня, 27 ноября, в ДК «Нефтяник». Соревнования собрали более 450 участников, которые нужно показать своё мастерство в более чем 50 компетенциях, 12 из которых в Тюменской области представлены впервые.

По словам директора департамента труда и занятости населения Тюменской области Надежды Мазуркевич, в 2019 году на Чемпионат зарегистрировались 452 участников и более 500 экспертов. Как и в 2018 году, в состязаниях будут участвовать ребята из Курганской области, Югры и Москвы – правда, вне зачёта.

- Самая многочисленная компетенция – «Промышленная автоматика», в ней заявлены 9 человек, и в «Туризме» принимают участие 8 команд по 2 человека, - отметила Надежда Мазуркевич.

Среди участников из Тюменской области – ребята из Тюмени, Тобольска, Ялуторовска, Заводоуковска, Голышманово и районов юга региона. Они поборются за право представить регион на отборочных соревнованиях, а победители отправятся на Национальный чемпионат. Как подчеркнула замруководителя Управления регионального развития союза «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Людмила Иванюк, тюменцы традиционно показывают высокие результаты и неоднократно приносили награды в копилку российской сборной на международных соревнованиях.

- После Национального чемпионата в медальном зачете Тюменская область из года в год стабильно занимает 11 место. Учитывая то, что участие в соревнованиях принимают все 85 регионов страны, это место очень достойное, - заметила Людмила Иванюк.

Заместитель губернатора Лариса Теплоухова рассказала, что Тюменская область присоединилась к движению WorldSkills в 2012 году. В первом чемпионате участвовали всего 30 студентов, а компетенций было шесть. Сегодня в Чемпионате участвуют 400 человек, а количество компетенций увеличилось до 50.

- Я уверена, что чемпионат и дальше будет расти и развиваться. Рассчитываю, что проведение VII Открытого Регионального Чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) Тюменская область 2020 будет способствовать повышению качества и конкурентоспособности профессионального образования региона, а его участники смогут в полной мере реализовать свой талант, знания и умения на благо тюменского региона и нашей большой страны, - подчеркнула Лариса Теплоухова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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