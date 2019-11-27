Жителю Ишима «впаяли» огромный штраф за контрафактный алкоголь и табак

СЕГОДНЯ 15:18 2019-11-27T15:18:32+03:00

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В Ишиме вынесен приговор по уголовному делу в отношении 32-летнего местного жителя. Мужчина сбывал немаркированную алкогольную продукцию и табачные изделия в особо крупном размере.

– Как следует из материалов уголовного дела, в апреле этого года в ишимскую полицию поступила информация о нелегальной продаже на одном из складов алкоголя и табака. 12 апреля туда нагрянули стражи правопорядка. Они изъяли 9006 бутылок водки, коньяка, вина, 160 литров спиртосодержащей жидкости и 33 077 пачек табака на общую сумму свыше трех миллионов рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что вся продукция оказалась контрафактной. Суд назначил подсудимому штраф в размере 400 тысяч рублей в доход государства. По приговору суда алкоголь и табак будут уничтожены.

ИСТОЧНИК KP.RU