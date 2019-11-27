В Тюмени разыскивается мужчина, ушедший из дома больше месяца назад

СЕГОДНЯ 13:31 2019-11-27T13:31:06+03:00

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В Тюмени пропал 39-летний Александр Бусыгин. Мужчина вышел из своего дома, расположенного по улице Магнитогорской, 25 октября. До настоящего времени об его местонахождении ничего неизвестно.

По факту безвестного исчезновения мужчины следственным отделом по Калининскому округу Тюмени СКР проводится доследственная проверка.

По информации ведомства, на вид мужчине около сорока лет, его рост составляет 170 сантиметров, он имеет среднее телосложение, темные короткие волосы и бороду с сединой. В день исчезновения пропавший был одет в темно-синие спортивные брюки, серую куртку и синие кроссовки на бело-красной подошве.

Всех, кто знает какую-либо информацию об Александре Бусыгине, просят позвонить по номерам телефонов: 02/112 (полиция), 8(3452) 29-11-20 (отдел полиции №7 УМВД России по городу Тюмени), а также 8(3452) 793-023 (дежурная часть УМВД России по Тюменской области).

ИСТОЧНИК KP.RU