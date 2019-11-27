В Тюменской области пройдёт Стэнфордский российско-американский форум

СЕГОДНЯ 11:57 2019-11-27T11:57:10+03:00

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Шестьдесят иностранцев из восьми стран мира примут участие в Стэнфордском российско-американском форуме, который пройдёт в Тюмени с 28 ноября по 1 декабря 2019. Как сообщили в департаменте по общественным связям, массовым коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, за три дня участники из России, США, Великобритании, Бангладеша и других стран познакомятся со спецификой Тюмени и Тобольска, развитием экономики и социальной сферы, производством, чтобы в будущем проводить совместные исследования.

Заявки на участие в форуме подали 700 человек, из которых 60 вошли в состав делегации. Среди них – кандидаты из МГИМО, ВШЭ, Стэнфордского, Гарвардского, Йельского, Оксфордского, Кембриджского и т.д. Благодаря совместной работе участники соберут материалы для своих проектов в области бизнеса, энергетической политики, космического пространства, прикладной истории, образования и других. Также студенты познакомятся с функционированием таких предприятий, как «Шлюмберже», Bentec, UTair, Школой перспективных исследований ТюмГУ.

По итогам форума и совместных исследований будет создан сборник работ участников и альманах, куда войдет информация в том числе о тюменских встречах. А ещё студенты побывают в Тобольске, где посетят «СИБУР», познакомятся с историей и культурой Тюменской области, увидят косторезные мастерские и мастерские деревянного зодчества и побывают на ужине в сибирских семьях.

Напомним, в 2018 году в Стэнфордском форуме приняли 45 студентов. Его главная цель – поддерживать и укреплять сотрудничество в областях взаимных российско-американских интересов. Всего за четыре года в региональном этапе форума приняли участие более 200 студентов и аспирантов.

ИСТОЧНИК KP.RU