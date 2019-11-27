2019-11-27T11:30:22+03:00
Экономика

Тобольский бюджет увеличился на три миллиарда рублей

В финансовом документе предусмотрены все потребности горожан
Вадим Бегун
Поделиться:
Тобольский бюджет увеличился на три миллиарда рублей.Тобольский бюджет увеличился на три миллиарда рублей.Фото: Ольга Крыльцова
Изменить размер текста:

В Тобольской городской Думе прошло заседание, на котором был принят бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Он увеличился сразу на три миллиарда рублей.

– Мы предусмотрели все потребности. Это результат нашей совместной плановой и конструктивной работы с депутатами, с учетом наказов избирателей. Впервые за последние годы дефицит бюджета определен нулевым, он социально ориентирован, – прокомментировал мэр города Максим Афанасьев.

По словам градоначальника, в финансовом документе предусмотрены деньги не только на жилищную сферу и поддержку малого бизнеса, но и на благоустройство городских пространств и сохранение памятников.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что федеральный бюджет пополнится тюменскими деньгами. Это происходит впервые, ранее субсидии предоставляла только Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Тюменец побил битой машину, припаркованную у крыльца
Более ста ледовых площадок зальют в Тюмени зимой
В Тюмени пожилого терапевта судят за смерть пациентки
В Тюменской области пройдёт Стэнфордский российско-американский форум
На площадке форума «Сибирь-Урал» презентуют туристские объекты Тюменской области
Без признаков жизни: в Тюмени пожилой мужчина несколько часов просидел на остановке
Тюменские пенсионеры снимают видео на тему одиночества пожилых людей
Головы, шкуры и внутренности: в Тюменской области обнаружили свалку убитых животных
ТОП-6 поручений Александра Моора по итогам личного приёма жителей Тюменской области
В Тюмени автомобили сбили девочку и женщину
Тобольского полицейского обвиняют в растрате казенного имущества
Основным путем передачи ВИЧ в Тюменской области все чаще становится половой
Очередной рейд тюменских судебных приставов по должникам закончился потасовкой