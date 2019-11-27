Тобольский бюджет увеличился на три миллиарда рублей

СЕГОДНЯ 11:30 2019-11-27T11:30:22+03:00

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В Тобольской городской Думе прошло заседание, на котором был принят бюджет на 2020 и плановый период 2021 и 2022 годов. Он увеличился сразу на три миллиарда рублей.

– Мы предусмотрели все потребности. Это результат нашей совместной плановой и конструктивной работы с депутатами, с учетом наказов избирателей. Впервые за последние годы дефицит бюджета определен нулевым, он социально ориентирован, – прокомментировал мэр города Максим Афанасьев.

По словам градоначальника, в финансовом документе предусмотрены деньги не только на жилищную сферу и поддержку малого бизнеса, но и на благоустройство городских пространств и сохранение памятников.

Ранее "Комсомольская правда - Тюмень" писала, что федеральный бюджет пополнится тюменскими деньгами. Это происходит впервые, ранее субсидии предоставляла только Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU