Тюменцы стояли в огромной пробке на Профсоюзном мосту из-за рейда ГИБДД

СЕГОДНЯ 08:31 2019-11-27T08:31:01+03:00

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В Тюмени сегодня, 27 ноября, утром на Профсоюзном мосту прошла сплошная проверка водителей местными автоинспекторами. В результате этого с самого утра здесь образовалась огромная пробка.

Около 7.00 фотографии с места событий в социальные сети выложила Ольга Швин, на которых виден наряд ГИБДД. Автоинспекоры сузили проезд на мосту с помощью конусов. Под ее постом тут же появились десятки комментариев недовольных тюменцев. «Попались должники и алиментщики, заодно и все нормальные люди, кто живет за рекой», – иронизируют местные жители.

Некоторые сообщают, что им не удалось вовремя попасть на работу. Больше других жалуются пассажиры общественного транспорта, которые стали заложниками сложившейся ситуации.

В управлении Госавтоинспекции по Тюменской области в свою очередь сообщили, что сплошная проверка стартовала в 6.30 и продлилась около часа.

По информации Яндекс.Пробки, сейчас очень загружен перекресток улиц 50 лет Октября и Максима Горького. Также местные жители встали в большой пробке на улице Мориса Тореза, где идут дорожные работы.

ИСТОЧНИК KP.RU