2019-11-26T12:38:32+03:00
Общество

Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречу

Александр Моор и Светлана Радионова обсудили состояние дел в Тюменской области в сфере природопользования
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Губернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречуГубернатор Тюменской области и руководитель Росприроднадзора провели рабочую встречуФото: Пресс-служба губернатора Тюменской области
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Губернатор Тюменской области Александр Моор накануне провёл встречу с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, которая посетила Тюмень с рабочим визитом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, стороны обсудили состояние дел в регионе в сфере природопользования, а также обменялись мнениями о перспективах взаимодействия территориального органа Росприроднадзора и органов исполнительной власти.

На своей страничке в социальной сети Светлана Радионова рассказала, что Тюмень – один из самых быстроразвивающихся городов Уральского федерального округа. За время рабочей поездки она провела совещание с коллегами из недавно объединенного Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора, обсудила с главой региона экологические проблемы Тюменской области, съездила на очистные сооружения «Тюмень-Водоканала» и осмотрела мусоросортировочный завод регоператора по ТКО в области.

- Также я встретилась с жителями Тюменской области, которые рассказали о текущих проблемах. В частности, экоактивистов беспокоит вырубка 1500 деревьев в заповеднике «Тополя», буду разбираться. Мы знаем о экологических проблемах в Тюмени и будем их решать с представителями местной власти. План совместной работы уже есть, - написала в соцсети Светлана Радионова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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