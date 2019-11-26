Ишимские школьники научатся социальному проектированию

СЕГОДНЯ 11:46 2019-11-26T11:46:15+03:00

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Ишимские старшеклассники представят экспертам собственные инициативы на финале программы «Школа проектного мышления». Командная игра для ребят пройдёт 27 ноября в городском доме культуры, а лучшие инициативы школяров реализуют на территории Ишима. Напомним, проект «Школа проектного мышления» стал победителем областного конкурса «Моя идея» и получил финансовую поддержку на его реализацию. Он развивает навыки поиска и обработки информации, творческие и коммуникативные способности.

В «Школе…» принимает участие сотня учеников с 8 по 11 классы. В течение почти четырёх месяцев ребята учились создавать проекты, работать с различными отраслями социального развития (экология, правоведение, физкультура, поддержка волонтёрского движения, привлечение внимания общества к литературе и чтению). Консультации ребятам давали коуч-тренеры и кураторы Андрей Грицук и Артём Байбеков. Старшеклассники участвовали в видеоконференциях с экспертами и преподавателями по проектной деятельности.

На финальном этапе школяров ждёт защита проектов. Участникам предстоит описать проблему, собрать и проанализировать информацию, выявить решение проблемы и представить материалы по реализации проекта. По словам руководителя конкурса «Моя идея» Алексея Суворова, сегодня в Тюмени много событий посвящено проектной деятельности и социальном проектировании.

— Благодаря организаторам проекта знания, полученные на различных школах и форумах, преобразовываются и транслируются в доступном формате для своей целевой аудитории. Проектов становится больше и идеи получают поддержку на различных конкурсах, что позволяет не только развиваться самим, но и повышать интерес окружающих к проектной деятельности, — отметил он.

Как ранее сообщала «Комсомольская правда – Тюмень», конкурс «Моя идея» в течение 8 лет поддерживает и реализовывает инициативы жителей Тюменской области. В 2019 году на социально значимую инициативу можно было получить от 50 до 250 тысяч рублей. Всего же было заявлено 109 инициатив, 87 из которых прошли этап очной защиты.

ИСТОЧНИК KP.RU