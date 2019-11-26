В Тюмени и Тобольске пройдет Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

СЕГОДНЯ 10:59 2019-11-26T10:59:51+03:00

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Седьмой Открытый Региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2020 пройдет в Тюмени и Тобольске с 26 ноября по 1 декабря. Торжественная церемония открытия чемпионата состоится 27 ноября в 12 часов в ДК «Нефтяник» им. Муравленко, церемония закрытия – 1 декабря в 16 часов.

Цель проведения чемпионата – повышение престижа рабочих профессий, привлечение молодёжи в производственный сектор экономики, сельское хозяйство, сферу услуг и совершенствование профессиональных образовательных программ с учётом российских и международных требований к профессиональным компетенциям.

Зрители могут поддержать участников в 50-ти компетенциях и посетить 11 площадок чемпионата. В Тобольске это Тобольский многопрофильный техникум и Тюменский медицинский колледж им. В. Солдатова. В Тюмени - Тюменский колледж транспортных технологий и сервиса, Выставочный зал «Тюменская ярмарка», Тюменский медицинский колледж, Тюменский колледж производственных и социальных технологий, Детский технопарк «Кванториум», Колледж цифровых и педагогических технологий, Многопрофильный колледж ТИУ, Тюменский техникум строительной индустрии и городского хозяйства, Тюменский техникум индустрии питания, коммерции и сервиса.

Вместе с соревнованиями с 28 по 29 ноября 2019 года пройдут мероприятия деловой программы чемпионата.

ИСТОЧНИК KP.RU