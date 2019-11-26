2019-11-26T11:03:54+03:00
Экономика

Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей

Ранее так делала только Москва
Вадим Бегун
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Федеральный бюджет пополнится тюменскими миллиардами. Фото - pixabay.com.Федеральный бюджет пополнится тюменскими миллиардами. Фото - pixabay.com.
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Федеральный бюджет пополнится тюменскими деньгами. Это происходит впервые, ранее субсидии предоставляла только Москва.

Из информации в законе о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, который накануне, 25 ноября, одобрил Совет Федерации, следует, что в ближайшие три года Тюменская область выделит федеральному бюджету в виде субсидий 3,4 миллиарда рублей.

С помощью этих средств планируется провести работы по строительству и реконструкции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В настоящий момент оно является собственностью федерального центра.

Отметим, что подобная практика – выделение средств из регионального бюджета в федеральный – происходит впервые. Ранее средства в федеральный бюджет выделяла в виде субсидий лишь Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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