Тюменская область выделит федеральному бюджету миллиарды рублей

СЕГОДНЯ 11:03 2019-11-26T11:03:54+03:00

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Федеральный бюджет пополнится тюменскими деньгами. Это происходит впервые, ранее субсидии предоставляла только Москва.

Из информации в законе о федеральном бюджете на 2020-2022 годы, который накануне, 25 ноября, одобрил Совет Федерации, следует, что в ближайшие три года Тюменская область выделит федеральному бюджету в виде субсидий 3,4 миллиарда рублей.

С помощью этих средств планируется провести работы по строительству и реконструкции Тюменского высшего военно-инженерного командного училища. В настоящий момент оно является собственностью федерального центра.

Отметим, что подобная практика – выделение средств из регионального бюджета в федеральный – происходит впервые. Ранее средства в федеральный бюджет выделяла в виде субсидий лишь Москва.

ИСТОЧНИК KP.RU