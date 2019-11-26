Мужчина с ножом в горле скончался в тюменском магазине

СЕГОДНЯ 09:01 2019-11-26T09:01:59+03:00

До этого он распивал алкоголь со своим знакомым

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СКР возбудил уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Тюмени. Мужчину подозревают в убийстве: он всадил нож прямо в шею своему знакомому.

– По данным следствия, 25 ноября этого года вечером подозреваемый и потерпевший распивали спиртные напитки в одной из квартир дома по улице Камчатской в Тюмени. Между ними возник конфликт, в ходе которого злоумышленник схватил кухонный нож и ударил им потерпевшему прямо в шею, – рассказали в пресс-службе Следственного комитета по Тюменской области.

Раненый мужчина, чтобы спастись от одичавшего собутыльника, выбежал на улицу и зашел в находившийся неподалеку магазин. Однако приезда бригады медиков он не дождался. Прибывшим врачам оставалось лишь зафиксировать смерть пациента.

Вскоре подозреваемый в убийстве был задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU