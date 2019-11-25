2019-11-25T21:57:31+03:00
Недвижимость

За пять лет в Тюменской области построят 160 км сетей водоснабжения и 150 – водоотведения

В первую очередь к городскому водопроводу подключат Каскару, Кулаково, Ембаево и Яр
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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За пять лет в Тюменской области построят 160 км сетей водоснабжения и 150 – водоотведенияЗа пять лет в Тюменской области построят 160 км сетей водоснабжения и 150 – водоотведенияФото: pixabay.com
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Трёхстороннее соглашение между правительством Тюменской области, администрацией Тюменского района и «Тюмень Водоканал» поможет в сжатые сроки решить большой объём задач по обеспечению жителей региона качественной питьевой водой. В сельских территориях практические мероприятия начнутся в начале следующего года, а пока в водоканале ведут масштабную подготовительную работу.

Как отметил гендиректор предприятия Мугаммир Галиуллин, планируется создать дополнительные подразделения, которые будут обслуживать объекты Тюменского района.

- С учетом возросших задач изменятся производственная и инвестиционная программы. Управление предприятия будет усилено профессиональными кадрами. В рамках концессионного соглашения и для исполнения взятых обязательств придется приложить большие усилия. Но я уверен, что мы выполним все запланированные мероприятия качественно и в срок, - отметил он.

В 2020 году работы начнутся в населенных пунктах, которые расположены на Тобольском и Ирбитском тракте. В первую очередь к городскому водопроводу подключат Каскару, Кулаково, Ембаево и Яр. В течение пяти лет тюменский водоканал построит 160 км сетей водоснабжения и 150 – водоотведения, соединив 12 муниципальных образований с городской централизованной системой водоснабжения и водоотведения.

Напомним, в ежегодном послании Тюменской областной думе губернатор Александр Моор назвал концессионное соглашение, заключенное с компанией «Тюмень Водоканал», смелым и крупным решением.

- Почти 4,5 млрд рублей, пять лет на модернизацию сетей, сорок девять лет гарантированного качества услуг, 11 тысяч жителей поселков и деревень Тюменского района получат воду более высокого качества, 22 тысячи смогут присоединить свои домовладения к централизованной системе водоснабжения, 10 тысячам станет доступна услуга централизованного водоотведения. При этом влияние на тариф для потребителей минимальное, - подчеркнул Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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