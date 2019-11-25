В Тюменской области прошла конференция-игротека на отцовскую тему

СЕГОДНЯ 20:55 2019-11-25T20:57:47+03:00

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«Ассоциация семейного спорта и физической культуры Тюменской области» провела первую конференцию-игротеку проекта «Отцовский meet-up: Земля Отцов_72» при финансовой поддержке департамента культуры Тюменской области и организационном сопровождении Совета Отцов при УПР в Тюменской области. В мероприятии приняли участие Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, заместитель главы Тюмени Павел Перевалов, представители департамента культуры Тюменской области и гости из городов и посёлков Тюменской области.

Проект - победитель конкурса среди СО НКО на право получения в текущем финансовом году субсидий из бюджета Тюменской области на реализацию программы «Информационно-просветительский проект с использованием интерактивно-игрового формата, посвященный празднованию 75-летию Тюменской области» по приоритетному направлению «Деятельность в области культуры, искусства и содействия указанной деятельности, а также содействие духовному развитию личности».

На конференции-игротеке участники заслушали вводную лекцию по истории тюменского отцовства XVII-XX веков, которую зачитала кандидат исторических наук Лариса Васильева, сыграли в оригинальную настольную игру «Земля Отцов_72» и в командную викторину.

Победители игрового модуля и гости конференции получили игровые комплекты, кружки с логотипом проекта и фирменные футболки. Но самым ценным подарком стали полученные знания о 25-ти известных в истории отцах, которые внесли большой вклад в становление и развитие Тюменской области.

Следующая игротека, посвященная «отцовскому периоду» XX-XXI вв., состоится 14 декабря.

ИСТОЧНИК KP.RU