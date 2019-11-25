Специалисты центра робототехники станут экспертами на чемпионате World Skills в Тюмени

СЕГОДНЯ 19:31 2019-11-25T19:31:44+03:00

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Департамент информатизации Тюменской области примет участие в компетенции «Изготовление прототипов» на региональном чемпионате по стандартам WorldSkills, который откроется в Тюмени 27 ноября. Так, руководитель проектной лаборатории центра робототехники и АСУ выступит в качестве заместителя главного эксперта соревнований в этой компетенции, а специалисты Центра робототехники и АСУ оценят работу конкурсантов в направлении «Промышленный дизайн».

Компетенция «Изготовление прототипов» входит в направление «Производство и инженерные технологии». Специалист по прототипированию создает образцы для инженеров и проектировщиков, которые они могут испытывать и оценивать во время реализации проекта.

Для потребителей важно изготовление прототипа, ведь именно на стадии тестирования изделия специалисты проверяют его рабочие характеристики и выявляют недостатки. Специалисты должны владеть высокими навыками коммуникаций, чтобы общаться с заказчиком, и профессионально работать в технических прикладных областях (системы 3D CAD, системы CAM, фрезерование, литьё в вакууме, печать, техники окраски распылением, работа с механизированным и ручным инструментом и финишной обработки).

Как ранее писала «Комсомольская правда – Тюмень», на прошедшем в Казани 45-м мировом чемпионате по профессиональному мастерству по стандартам World Skills: тюменские ИТ-специалисты по направлениям «Информационная безопасность», «Облачные вычисления» и «Сетевое и системное администрирование» получили золотые медали.

Высокие результаты говорят об уровне подготовки ИТ-кадров в Тюменской области и качественном подходе к процессу формирования цифровых компетенций. Цели и задачи по подготовке ИТ-кадров заложены в региональной программе «Кадры для цифровой экономики», которая реализуется в Тюменской области департаментом информатизации в рамках национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации».

ИСТОЧНИК KP.RU