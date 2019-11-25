СЕГОДНЯ 18:15 2019-11-25T18:15:02+03:00

В 2020 году в Онохино отремонтируют основную дорогу по улице Береговой Фото: Татьяна Коркина

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Полномочный представитель президента РФ в УФО Николай Цуканов провёл личный приём жителей регионов, входящих в Уральский Федеральный округ, в формате видеоконференции. Как сообщили в пресс-службе главы региона, в студии правительства Тюменской области присутствовал губернатор Александр Моор.

К полпреду обратился житель деревни Головина Онохинского муниципального образования Юрий Викторович. По словам мужчины, в последнее время в Тюменском районе увеличилось число ремонтируемых дорог, в т.ч. и в Онохинском муниципалитете. Житель деревни поинтересовался, когда отремонтируют основную дорогу по ул. Береговой.

Как отметил губернатор Александр Моор, в составе муниципального образования два населённых пункта – деревня Головина и село Онохино, где проживают около пяти тысяч жителей. Общая протяженность дороги по ул. Береговой составляет более 1,5 километров, почти половина её (0,695км) находится в удовлетворительном состоянии. Автодорогу от въезда в населенный пункт до ул. Советской отремонтируют в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

- Подготовка проектной документации уже идет, чтобы в летний строительный сезон приступить к ремонту дороги, - отметил глава региона.

Также Александр Моор проинформировал Николая Цуканова о том, что в рамках реализации нацпроекта в 2019 году отремонтировано 175 улиц в 22 муниципальных образованиях общей протяжённостью 94,3 километра. В Онохинском муниципалитете отремонтировано около шести километров улиц, а в следующем году в порядок приведут ещё пять улиц.

- В рамках плана дорожных работ за счет средств местного бюджета будет разработана проектная документация на строительство более двенадцати километров тротуаров в Онохинском муниципальном образовании, - заключил Александр Моор.

ИСТОЧНИК KP.RU