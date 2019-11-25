Тюменские компании подпишут экспортные контракты на поставку пиломатериалов в Таджикистан

СЕГОДНЯ 17:05 2019-11-25T17:05:45+03:00

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Бизнес-миссия компаний Тюменской области в Республику Таджикистан (Душанбе, Худжанд) состоялась с 18 по 21 ноября в рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, организатором бизнес-миссии выступил Центр поддержки экспорта региона.

В состав делегации вошли представители нескольких тюменских компаний – производители пиломатериалов («Техномодель»), «Тавдинская деревоперерабатывающая компания», ИП Тушенцов В.В. и компания «Русский дистрибьютор», которая специализируется на внедрении блокчейн в бизнес-решения и продукты. В рамках деловой программы представители компаний лесной промышленности провели переговоры в крупнейшей в Таджикистане Ассоциацией строителей и деревообработчиков «Кедр» ис другими потенциальными заказчиками. По итогам переговоров достигнуты договоренности о дальнейшем подписании экспортных контрактов на поставку пиломатериалов в Таджикистан.

Кроме того, семинар о перспективах внедрения и использования собственных технологических разработок (блокчейн) провёл гендиректор «Русского дистрибьютора» Александр Доронин. По его словам, это мероприятие – прямой диалог науки, бизнеса и власти, который позволяет правильно выстраивать архитектуру «электронного правительства» в рамках цифровой экономики.

- Это идет на пользу двум странам, - заключил Александр.

По результатам встречи стороны договорились подписать протокол о намерениях, чтобы в дальнейшем реализовать перспективные проекты.

ИСТОЧНИК KP.RU