2019-11-25T14:30:51+03:00
Общество

В Тюменской области внедряют систему индивидуального финансирования допобразования первоклассников

Номинал сертификата ПФДО составляет 1800 рублей
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области внедряют систему индивидуального финансирования допобразования первоклассниковВ Тюменской области внедряют систему индивидуального финансирования допобразования первоклассников
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Работа по внедрению системы персонифицированного финансирования дополнительного образования (ПФДО) детей в Тюменской области продолжается. Как сообщили в департаменте физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области, в 2019-2020 году первоклассникам региона предоставляется дополнительная возможность.

Сертификаты ПФДО позволяют определиться с выбором будущего увлечения и найти интересную программу дополнительного образования. С помощью сертификатов ребята могут познакомиться с различными направленностями и программами дополнительного образования. Для этого специально разработан комплекс краткосрочных ознакомительных программ допобразования, размещённый на портале ПФДО.

Благодаря сертификатам каждый ребёнок может пройти обучение и попробовать свои силы в трёх краткосрочных программах дополнительного образования. Сертификат можно использовать как в муниципальных, так и в частных организациях допобразования. Правда, организации должны быть включены в реестр поставщиков образовательных услуг системы ПФДО, он также размещён на портале.

В 2019-2020 учебном году номинал сертификата (объём денег, которые можно потратить на оплату услуг дополнительного образования) составляет 1,8 тысяч рублей. Средства будут перечислены в те организации, которые выберет ребёнок.

Чтобы получить такой сертификат, родители или законные представители ребёнка должны обратиться с заявлением в муниципальный уполномоченный орган по месту регистрации ребёнка. В Тюмени заявления на получение сертификатов ПФДО принимают учреждения дополнительного образования детей.

Отметим, что система ПФДО реализуется во всех 26 муниципальных районах и городских округах Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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