Пальцы не сгибались: замерзающего на улице тюменца доставили в больницу

СЕГОДНЯ 14:42 2019-11-25T14:42:48+03:00

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В Тюмени местный житель чуть не погиб от холода. Когда его обнаружили лежащим на снегу, пальцы мужчины уже не сгибались.

Замерзающего мужчину стражи порядка обнаружили в пять утра. Они сразу же позвонили в скорую помощь. Оказалось, что мужчина даже не помнит, сколько времени он провел на улице.

– На месте врачебная бригада скорой помощи была уже через 4 минуты. Медики диагностировали у пациента обморожение обеих рук: пальцы совершенно не сгибались, были холодными на ощупь и белого цвета. После осмотра и оказания помощи его доставили в областную клиническую больницу №1, – рассказали в пресс-службе Станции скорой медицинской помощи.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо: руки были спасены, и его выписали домой. Однако это не все пострадавшие от холода. Два подобных случая произошли в прошедшие выходные. В больницы с обморожениями были доставлены 29-летний и 31-летний мужчины. К ним на помощь приходили неравнодушные прохожие.

ИСТОЧНИК KP.RU