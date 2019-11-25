2019-11-25T14:17:53+03:00
Экономика

В Тюменской области наградили предприятия с высокой социальной эффективностью

Награды вручил заместитель губернатора Владимир Сысоев
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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В Тюменской области наградили предприятия с высокой социальной эффективностьюВ Тюменской области наградили предприятия с высокой социальной эффективностью
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В большом зале правительства Тюменской области на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений сегодня, 25 ноября, состоялось награждение победителей и призеров регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности». Как сообщили в департаменте труда и занятости населения Тюменской области, награды вручил заместитель губернатора региона Владимир Сысоев.

Конкурс проводится уже 19 лет и проходит в два этапа – региональный и федеральный, с участием на всех этапах представителей сторон социального партнёрства. Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важности социальных вопросов на уровне предприятий, демонстрация конкретных примеров решения социальных задач и стимулирование организаций к заимствованию положительного опыта в этой области.

Благодаря конкурсу организации могут продемонстрировать активную внутрикорпоративную политику, достижения в работе с персоналом, формирование здорового образа жизни и улучшение условий и охраны труда. Победа в конкурсе способствует созданию положительного социального имиджа организации.

Отметим, что предприятия Тюменской области неоднократно становились победителями на общероссийском уровне, что свидетельствует об их высоком потенциале.

ПОБЕДИТЕЛИ: «РН-Уватнефтегаз», Образовательный центр «Гелиос», филиал «ЛУКОЙЛ-Инжиринг» - «КогалымНИПИнефть», Тюменский индустриальный университет, Тобольское пассажирское автотранспортное предприятие, «Тюмень-Водоканал», Центр медицинской и социальной реабилитации «Пышма».

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