2019-11-25T14:17:05+03:00
Общество

«Спрос на такие объекты велик»: в Тюмени баню превратят в планетарий

Объект культурного наследия в таком формате будет иметь широкий диапазон использования
Вадим Бегун
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В Тюмени баню превратят в планетарий. Фото - горадминистрация.В Тюмени баню превратят в планетарий. Фото - горадминистрация.
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В Тюмени проведен круглый стол, на котором местным жителям рассказали, каким представляют проект планетария на базе круглой бани инвесторы. Здание планируется использовать в образовательных целях.

– Проведя опрос среди ребят о том, какие предметы они хотели бы изучать на углубленном уровне, из 180 детей трое захотели изучать астрономию. Многие хотели бы сделать индивидуальный проект по астрономии. Важно, чтобы на базе планетария у них была возможность создать подобный проект, – сообщила на круглом столе директор школы № 15 Ирина Носова.

Председатель комитета по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Анна Базилева в свою очередь считает, что приспособление подобного помещения под планетарий, который призван формировать новое мышление – это знаковое событие. Женщина уверена, что объект культурного наследия в таком формате будет иметь широкий диапазон использования.

– Важно, чтобы это технологически подготовленное пространство можно было использовать в образовательном процессе. При этом планетарий – уникальное пространство, где могут воспроизводиться различные активности: фильмы, концерты, выставки, научные презентации, дискуссионные мероприятия. Спрос на такие объекты очень велик, – поделился своим мнением мэр Тюмени Руслан Кухарук.

Глава города сообщил, что власти намерены организовать планетарий максимально функциональным для всех заинтересованных сторон. По его мнению, это пространство, возможно, будет менять отношение тюменцев к будущему своего города и собственному профессиональному пути.

ИСТОЧНИК KP.RU

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