Смертельно опасный лед: тюменцев просят быть осторожными на водоемах
В Тюмени сегодня, 25 ноября, стартовал первый этап ежегодной межведомственной акции «Безопасный лед». В течение недели специалисты администрации города и спасатели будут посещать места массового выхода людей на лед водоемов, чтобы вручить памятки о необходимости соблюдения мер безопасности и действиях в случае провала.
– Лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия могут внезапно превратить надежный лед в смертельно опасный. Любителям зимней рыбалки рекомендуется иметь с собой спасательные средства. Проруби и лунки следует ограждать предупредительными знаками, – порекомендовали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.
Родителям и педагогам не нужно допускать к водоемам детей одних. Заниматься зимними видами спорта разрешено только в специально оборудованных местах после проверки прочности льда.
ИСТОЧНИК KP.RU