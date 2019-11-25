2019-11-25T12:59:12+03:00
Происшествия

Смертельно опасный лед: тюменцев просят быть осторожными на водоемах

Любителям рыбалки необходимо иметь при себе спасательные средства
Вадим Бегун
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В Тюмени сегодня, 25 ноября, стартовал первый этап ежегодной межведомственной акции «Безопасный лед». В течение недели специалисты администрации города и спасатели будут посещать места массового выхода людей на лед водоемов, чтобы вручить памятки о необходимости соблюдения мер безопасности и действиях в случае провала.

– Лед никогда не бывает абсолютно безопасным. Погодные условия могут внезапно превратить надежный лед в смертельно опасный. Любителям зимней рыбалки рекомендуется иметь с собой спасательные средства. Проруби и лунки следует ограждать предупредительными знаками, – порекомендовали в департаменте безопасности жизнедеятельности администрации города Тюмени.

Родителям и педагогам не нужно допускать к водоемам детей одних. Заниматься зимними видами спорта разрешено только в специально оборудованных местах после проверки прочности льда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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