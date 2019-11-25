Тюменская область выступила наставником по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста

СЕГОДНЯ 12:52 2019-11-25T12:52:17+03:00

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Межрегиональная сессия по реализации проекта «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного (экономического) роста» состоялась на прошлой неделе в «Точке кипения Тюмень», в рамках реализации национального проекта «Образование». Как сообщили в департаменте образования и науки Тюменской области, с 2018 года Тюменская область стала ментором по внедрению стандарта кадрового обеспечения промышленного роста в других субъектах.

Представители Союза «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс Россия), ведущие предприятия, колледжи, техникумы и органы исполнительной власти в сфере образования и занятости Тюменской области, Югры, ЯНАО, Москвы, Санкт-Петербурга и Татарстана обсудили динамику развития проекта, тиражирование эффективных региональных практик и выявили проблемы, которые связаны с внедрением этого стандарта.

Выступая в роли наставника по внедрению регионального стандарта кадрового обеспечения промышленного роста, Тюменская область представила лучшие решения для кадрового обеспечения и практики межведомственного взаимодействия по реализации мероприятий регионального стандарта. Во время обсуждения участники определили стратегические направления взаимодействия бизнеса, производства и образования в подготовке кадров, учитывая запросы приоритетных отраслей развития своих регионов.

По итогам двух дней работы участники обозначили перспективы реализации регионального стандарта на 2019-2020 годы. В том числе: распространение опыта проведения и признания результатов демонстрационного экзамена, совершенствование форм профориентационной работы, внедрение новых форм сотрудничества предприятий и образовательных организаций, опыта индивидуальных образовательных маршрутов для совмещения обучения в вузе/техникуме и работы по специальности.

ИСТОЧНИК KP.RU