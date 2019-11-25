В Тюмени мужчина обокрал бабушку друга, схватив ее за шею

СЕГОДНЯ 12:33 2019-11-25T12:33:51+03:00

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В тюменскую полицию поступил тревожный звонок: в областном центре дерзко обокрали 74-летнюю местную жительницу. Противоправные действия, как оказалось, совершил друг внука.

– В день преступления мужчина приехал к другу в гости. В это время в квартире находилась бабушка приятеля, которая собиралась в магазин за продуктами. В какой-то момент фигурант остался наедине с пожилой женщиной. Воспользовавшись случаем, он схватил ее за шею и вытащил из кармана пять тысяч рублей, – рассказала пресс-секретарь управления МВД по городу Тюмени Мария Новопашина.

В ведомстве пояснили, что мужчина пригрозил потерпевшей соблюдать тишину. После этого он покинул квартиру. В настоящее время злоумышленник задержан. Им оказался ранее судимый 28-летний житель города Тюмени.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Санкция инкриминируемой рецидивисту статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ИСТОЧНИК KP.RU