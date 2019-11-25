Мужчина погиб в пожаре на Московском тракте

СЕГОДНЯ 08:25 2019-11-25T08:25:51+03:00

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В Тюмени накануне, 24 ноября, в одной из квартир по адресу: Московский тракт, 18 произошел пожар. К сожалению, не обошлось без жертв.

Как сообщают очевидцы, возгорание произошло около 14.00. Также один из них сообщил, что в огне погиб мужчина, он задохнулся. В пресс-службе Главного управления МЧС по Тюменской области подтвердили эту информацию.

– Вызов по этому поводу поступил в 14.08. На место происшествия выехало 9 единиц техники. Ликвидацией пожара занимались 22 человека личного состава. В ходе пожара было эвакуировано 18 человек, 1 человек погиб, – сообщили в ведомстве.

В 14.24 пожар был ликвидирован. Повреждено имущество и отделка комнаты. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем, передает «МегаТюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU