СЕГОДНЯ 17:18 2019-11-24T17:18:27+03:00

Для тюменских пенсионеров провели правовой марафон. Фото с сайта pixabay.com

В регионе сейчас живут около трехсот тысяч пожилых людей

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Представителям старшего поколения Тюменского района напомнили об их правах и возможностях в рамках просветительского проекта «Правовой марафон для пенсионеров».

В Тюменском районе живут около трехсот тысяч пожилых людей – почти четверть всего населения, из них 65 тысяч – одиноко проживающих.

Специалист департамента социального развития Тюменской области рассказала о проекте «Старшее поколение», который стартовал в области в этом году в рамках реализации национального проекта «Демография». Среди его направлений, помогающих улучшить качество жизни старшего поколения - стационарное социальное обслуживание, профилактика возрастных изменений, «Серебряное волонтерство».

После обсуждения общих вопросов, участники встречи смогли получить консультацию у специалистов по своим личным вопросам.

На всех территориях жителей волнует примерно один круг вопросов: медицина, дороги, благоустройство, ветхое жилье. Следующее аналогичное мероприятие пройдет уже 26 ноября в Нижнетавдинском районе, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

ИСТОЧНИК KP.RU