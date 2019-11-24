2019-11-24T10:05:22+03:00
Общество

В Тюменском районе продвигается проект «Здоровое поколение 4+»

В нём участвуют на данный момент три образовательных организации
Алена Кульмухаметова
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В Тюменском районе продвигается проект «Здоровое поколение 4+». Фото с сайта pixabay.comВ Тюменском районе продвигается проект «Здоровое поколение 4+». Фото с сайта pixabay.com
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Детский сад, школа и спортивная школа Тюменского района продолжают продвигать проект «Здоровое поколение 4+», который стартовал в сентябре 2018 года.

Организаторы рассказали, что проект нацелен на формирование здорового образа жизни у детей и взрослых, укрепление здоровья и поиск различных подходов к его сохранению.

В нём участвуют на данный момент три образовательных организации: Винзилинский детский сад «Малышок», Богандинская школа №1 и Богандинская детско-юношеская спортивная школа №2. Родители присоединились к детям, войдя в «группу поддержки». Всего участников проекта – 159.

В Богандинской школе №1 на данный момент 20 участников экспериментальной и 20 участников контрольной группы. В комплекс закаливающих процедур входят: пробежка на свежем воздухе в легкой одежде, дыхательная гимнастика, «аквадорожка», массажные коврики, координационная лестница, обливание водой с постепенным снижением температуры, сауна и полоскание горла минеральной водой.

Закаливающие процедуры проходят три раза в неделю перед занятиями. Уже сейчас на основании исследований достигнутых результатов в рамках проекта можно сказать, что закаливание организма формирует не только сопротивляемость организма различным заболеваниям, но и активную жизненную позицию. Ученики стали пропускать меньше уроков в школе, повысились успеваемость и интерес к учебе, возросла социальная активность участников.

Можно отметить, что эмоциональное состояние детей за время проекта улучшилось, самооценка повысилась, двигательная активность возросла. И, конечно, дети стали реже болеть. Кроме утренних пробежек, обливания рук холодной водой добавилось растирание тела варежкой, хождение по солевым дорожкам. Малыши без напоминания полощут рот минеральной водой.

Отметим, что родители принимают активное участие в проекте: выпускают газету о здоровом образе жизни, больше внимания уделяют вопросам питания и рациональной двигательной активности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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