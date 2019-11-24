2019-11-24T09:41:51+03:00
Общество

Тюмень вошла в ТОП-15 городов, где кошек любят больше, чем собак

Горожане содержат и диких животных
Алена Кульмухаметова
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Тюмень вошла в ТОП-15 городов, где кошек любят больше, чем собак. Фото с сайта pixabay.comТюмень вошла в ТОП-15 городов, где кошек любят больше, чем собак. Фото с сайта pixabay.com
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На следующей неделе, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Традиционно кошки и собаки в домах тюменцев встречаются часто. При этом любовь горожан к кошачьим больше: в 2019 году Тюмень заняла 15-е место среди городов России, где кошек любят больше, чем собак.

В канун Всемирного дня домашних животных у тюменцев узнали, каких еще питомцев они заводят.

Самыми популярными в областной столице кошачьими породами признаны шотландские, британские, мейн-куны, донские сфинксы и бенгальские кошки.

Помимо кошек горожане заводят попугаев, рыбок, хомячков и черепах. Есть и эксклюзивные варианты. На ул. Декабристов разводят пермских голубей, а в Падерино торгуют лесными птицами. На улиток ахатин спрос небольшой, поэтому тюменцы раздают их бесплатно.

В Метелево живут заводчики павлинов, а некоторые жители Широтной держат дома фазанов и бородатых ящериц. На Домостроителей круглогодично можно полюбоваться тропическими бабочками, на Беляева продают гигантских ручных пауков, а в Заречном предлагают новорожденных ежиков, сообщает «Тюменская область сегодня».

Ветеринарный врач одной из клиник областной столицы Екатерина Сырчина отметила: главное, чтобы хозяева чувствовали ответственность за своих питомцев и брали их не только для того, чтобы реализовать свои какие-то амбиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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