Тюмень вошла в ТОП-15 городов, где кошек любят больше, чем собак
На следующей неделе, 30 ноября, отмечается Всемирный день домашних животных. Традиционно кошки и собаки в домах тюменцев встречаются часто. При этом любовь горожан к кошачьим больше: в 2019 году Тюмень заняла 15-е место среди городов России, где кошек любят больше, чем собак.
В канун Всемирного дня домашних животных у тюменцев узнали, каких еще питомцев они заводят.
Самыми популярными в областной столице кошачьими породами признаны шотландские, британские, мейн-куны, донские сфинксы и бенгальские кошки.
Помимо кошек горожане заводят попугаев, рыбок, хомячков и черепах. Есть и эксклюзивные варианты. На ул. Декабристов разводят пермских голубей, а в Падерино торгуют лесными птицами. На улиток ахатин спрос небольшой, поэтому тюменцы раздают их бесплатно.
В Метелево живут заводчики павлинов, а некоторые жители Широтной держат дома фазанов и бородатых ящериц. На Домостроителей круглогодично можно полюбоваться тропическими бабочками, на Беляева продают гигантских ручных пауков, а в Заречном предлагают новорожденных ежиков, сообщает «Тюменская область сегодня».
Ветеринарный врач одной из клиник областной столицы Екатерина Сырчина отметила: главное, чтобы хозяева чувствовали ответственность за своих питомцев и брали их не только для того, чтобы реализовать свои какие-то амбиции.
ИСТОЧНИК KP.RU