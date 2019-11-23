2019-11-23T17:25:40+03:00
Общество

В тюменском «Роднике» откроется «Город больших и малых детских побед»

В центре готовятся к Международному дню инвалидов
Алена Кульмухаметова
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В тюменском «Роднике» откроется «Город больших и малых детских побед». Фото с сайта pixabay.comВ тюменском «Роднике» откроется «Город больших и малых детских побед». Фото с сайта pixabay.com
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Международный день инвалидов отмечается 3 декабря. В канун праздника в тюменском реабилитационном центре «Роднике» традиционно откроется «Город больших и малых детских побед».

Про данным департамента социального развития Тюменской области, сейчас здесь отдыхают и поправляют здоровье 132 ребенка и почти сотня их родителей.

Во время мероприятия на площади «Отличного здоровья» медицинские работники «Родника» расскажут о здоровом образе жизни. Чтобы научиться поддерживать хорошую физическую форму гостей пригласят в скверы «Активного движения» и «Спортивных достижений». На улице «Самопознания» педагоги-психологи покажут, как развивать внимание, память, мышление. А вот в парке «Беззаботных развлечений» всех желающих научат танцевать.

Станция «Литературная» приглашает на литературную викторину. Прогулявшись по Арт-бульвару, ребята и взрослые смогут смастерить оригинальные новогодние сувениры своими руками.

На проспекте «Веселых говорушек» логопеды научат эффективным техникам развития и коррекции речи. Любители театра смогут проявить актерский талант, заглянув в «Театральный переулок».

ИСТОЧНИК KP.RU

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