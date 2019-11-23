2019-11-23T13:52:37+03:00
Общество

Тюменцев научат писать шутки

Представителям сообществ проведут семинар об основах юмора
Алена Кульмухаметова
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Для представителей тюменских сообществ проведут семинар, на котором расскажут о построении, написании шуток и, конечно же, игре КВН, сообщает интернет-портал «Мегатюмень».

Участников встречи ждут 26 ноября. Им расскажут о лигах КВН, о том, какие уровни существуют в игре, как можно стать участником. Расскажут им и о финансовой стороне вопроса, а авторы и актеры команды «Джентльмены удачи» поделятся информацией о построении шуток.

Завершится встреча игрой «Что было дальше?», где участники смогут применить полученные знания.

Отметим, с октября этого года команда мультицентра вместе с представителями сообществ проводят различные события, чтобы тюменцы могли познакомиться с деятельностью друг друга, обменяться контактами, сплотиться внутри своих команд и развить новые навыки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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