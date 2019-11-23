2019-11-23T10:42:12+03:00
Общество

Учитель истории представит Тюменскую область на форуме «ПроеКТОриЯ-2019»

Он проходит в Ярославле
Алена Кульмухаметова
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Учитель истории представит Тюменскую область на форуме «ПроеКТОриЯ-2019». Фото с сайта proektoria.onlineУчитель истории представит Тюменскую область на форуме «ПроеКТОриЯ-2019». Фото с сайта proektoria.online
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Учитель истории и обществознания из 40 школы Алёна Шастина представит Тюменскую область на всероссийском форуме «ПроеКТОриЯ-2019», который пройдёт в Ярославле с 23 по 26 ноября.

Приглашение для очного участия тюменский педагог получила после победы на Всероссийском конкурсе лучших профориентационных практик, который проходил на платформе «Проектории» с 6 сентября по 30 октября.

Всего на конкурс поступило более 1,5 тысяч заявок от учителей России. Лучшими признаны 110 проектов. В их числе Урок Алёны Шастиной, посвященный пятилетию присоединения Крыма к России вошел в сотню лучших работ из представленных на конкурс 1,5 тысяч заявок.

Разрабатывая урок, тюменский педагог учитывала, с какими социальными партнерами можно сотрудничать, а также как привлечь общественность и родителей. Прописала компетенции, в том числе WorldSkills, жесткие и мягкие навыки.

С учителем поедут ученики Алексей Тарасов - он выиграл чемпионаты всех уровней по робототехнике, и Никита Дубровин, он в этом году занял второе место в конкурсе, где презентовал свою куклу-марионетку, сообщает «Аиф - Западная Сибирь».

ИСТОЧНИК KP.RU

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