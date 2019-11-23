В Тюмени объявят лучших студентов проекта «Тюменский кампус»

СЕГОДНЯ 06:12 2019-11-23T06:12:34+03:00

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На официальном закрытии проекта «Тюменский кампус» 27 ноября подведут итоги и выберут лучших студентов среди участников. Победителями станет команда приезжих студентов, которые лучше всех адаптировались к жизни и учебе в Тюмени, а также стали лидерами турнирной таблицы.

Организаторы рассказали, что в течении трех месяцев 24 команды из 120 человек принимали участие в различных мероприятиях, направленных на адаптацию студентов в новом городе, знакомство со студенческим сообществом и городской средой.

Они играли в бампербол — футбол в воздушных сферах, боролись за звание самой умной команды в интеллектуальной игре — головобойне, принимали участие в киберспортивном турнире в стиле советского киберпанка, сражались в игре в волейбол на батутах. После состязаний участники сразились в караоке-батле и приготовили блюдо во время кулинарного поединка. А также в течение всего ноября они проходили квест по значимым местам Тюмени.

В ходе мероприятий проекта команды зарабатывали баллы для общего рейтинга. После каждого соревнования составлялась турнирная таблица. Участники, набравшие наибольшее количество баллов по итогам всех состязаний, получат призы: музыкальные колонки, портативные аккумуляторы, фитнес-браслеты.

На закрытии команды примут участие в танцевальном флешмобе, получат памятные дипломы и поделятся своими впечатлениями с организаторами во время фуршета.

Добавим, что проект «Тюменский кампус» реализует Студенческий совет Тюменской области при поддержке департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области. Подробности о проекте читайте в официальной группе проекта «Тюменский кампус» и в группе Студенческого совета Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU