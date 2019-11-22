Александр Моор сделал селфи с тюменцами, которые обучились в школе «Сколково»

СЕГОДНЯ 15:16 2019-11-22T15:32:19+03:00

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Губернатор Тюменской области Александр Моор сегодня, 22 ноября, заслушал итоговые проекты тюменских коллег, которые в этом году учились в школе «Сколково». Об этом в своих социальных сетях «ВКонтакте» и Instagram. По словам главы региона, несколько интересных идей он для себя уже отметил – их можно будет осуществить уже совсем скоро.

- Только вчера выступил с Посланием, а уже сегодня вижу план его реализации. Некоторые ставят амбициозные задачи, над которыми ещё нужно поразмыслить. Горжусь всеми вами! Спасибо партнерам из школы управления «Сколково», будем продолжать сотрудничество, - написал Александр Моор.

Напомним, 21 ноября губернатор Тюменской области Александр Моор выступил с Посланием депутатам Тюменской областной Думы. О чём говорил губернатор «Комсомольская правда – Тюмень» рассказывала вот здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU