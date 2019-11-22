«Кровавый» Рассвет: в тюменском селе женщины схватились за ножи во время застолья

СЕГОДНЯ 10:37 2019-11-22T10:37:59+03:00

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В селе Рассвет Исетского района во время застолья поссорились женщины. Одна из них схватилась за нож, но ее вовремя остановили находящиеся рядом мужчины.

– К местному жителю в гости пришли его соседи – молодая семья со своими детьми. Чуть позже к застолью присоединилась еще одна односельчанка. В ходе распития спиртного между гостьями произошла ссора, словесная перепалка быстро переросла в драку. Женщины упали на пол и стали бороться, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что в ходе борьбы молодая девушка схватила со стола нож, замахнулась им и пригрозила своей оппонентке убийством. Мужчины разняли и успокоили поссорившихся женщин, гости отправились по домам. Однако факт ссоры не остался тайным: его выявил участковый, под защитой которого находится населенный пункт.

В отношении молодой тюменки возбуждено уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение на срок до двух лет. К уголовной ответственности подозреваемая ранее не привлекалась.

ИСТОЧНИК KP.RU