«Кровавый» Рассвет: в тюменском селе женщины схватились за ножи во время застолья
В селе Рассвет Исетского района во время застолья поссорились женщины. Одна из них схватилась за нож, но ее вовремя остановили находящиеся рядом мужчины.
– К местному жителю в гости пришли его соседи – молодая семья со своими детьми. Чуть позже к застолью присоединилась еще одна односельчанка. В ходе распития спиртного между гостьями произошла ссора, словесная перепалка быстро переросла в драку. Женщины упали на пол и стали бороться, – рассказали в пресс-службе управления МВД по Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что в ходе борьбы молодая девушка схватила со стола нож, замахнулась им и пригрозила своей оппонентке убийством. Мужчины разняли и успокоили поссорившихся женщин, гости отправились по домам. Однако факт ссоры не остался тайным: его выявил участковый, под защитой которого находится населенный пункт.
В отношении молодой тюменки возбуждено уголовное дело. Ей грозит тюремное заключение на срок до двух лет. К уголовной ответственности подозреваемая ранее не привлекалась.
ИСТОЧНИК KP.RU