В Тюмени построят детский сад. Он «обойдется» в сотни миллионов рублей

СЕГОДНЯ 08:57 2019-11-22T08:57:09+03:00

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В тюменском микрорайоне «Суходолье» построят детский сад. На эти цели из бюджета Тюменской области выделят 306,5 миллионов рублей.

Из информации, размещенной на сайте госзакупок, следует, что дошкольное учреждение рассчитано на 15 групп, в каждой из которых будет по 20 детей. Ясельные группы расположатся на первом этаже, младшие и средние – на втором, третий этаж предназначен для старших и подготовительных групп.

Также стало известно, что спортзал детского сада будет оснащен всем необходимым инвентарем, также здесь будет музыкальный зал и комната легоконструирования. Пищеблок, работающий на полуфабрикатах, обеспечит 259 детей и сотрудников детсада трехразовым питанием.

Подрядчик обязан ввести здание в эксплуатацию не позднее, чем через 10 месяцев с момента подписания контракта. Заявки на конкурс принимаются до 29 ноября, торги пройдут в этот же день.

ИСТОЧНИК KP.RU