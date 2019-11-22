2019-11-22T08:26:54+03:00
Происшествия

В Тюмени прямо в кабинете трактора скончался мужчина

Работодателя привлекут к административной ответственности
Вадим Бегун
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В Тюмени на рабочем месте скончался тракторист. Фото - pixabay.com.В Тюмени на рабочем месте скончался тракторист. Фото - pixabay.com.
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В Тюмени 28 октября произошел несчастный случай с работником ЗАО «Тобол». Мужчина умер прямо в кабине трактора.

Выяснилось, что работник ремонтировал трактор. В какой-то момент его коллега увидел, что тот сидит без сознания. Он подбежал к нему и обнаружил, что тракторист уже не подает признаков жизни. После сообщения руководству была вызвана скорая медицинская помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть.

– В ходе расследования были выявлены нарушения трудового законодательства. Так, не был проведен обязательный медицинский осмотр, обучение и проверка знаний по охране труда, также не была проведена стажировка на рабочем месте при приеме на работу. Кроме того, средства индивидуальной защиты не были выданы в полном объеме и в установленный срок, – рассказали в Государственной инспекции труда в Тюменской области.

В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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