В Тюмени прямо в кабинете трактора скончался мужчина
В Тюмени 28 октября произошел несчастный случай с работником ЗАО «Тобол». Мужчина умер прямо в кабине трактора.
Выяснилось, что работник ремонтировал трактор. В какой-то момент его коллега увидел, что тот сидит без сознания. Он подбежал к нему и обнаружил, что тракторист уже не подает признаков жизни. После сообщения руководству была вызвана скорая медицинская помощь. Однако медикам оставалось лишь констатировать смерть.
– В ходе расследования были выявлены нарушения трудового законодательства. Так, не был проведен обязательный медицинский осмотр, обучение и проверка знаний по охране труда, также не была проведена стажировка на рабочем месте при приеме на работу. Кроме того, средства индивидуальной защиты не были выданы в полном объеме и в установленный срок, – рассказали в Государственной инспекции труда в Тюменской области.
В ведомстве уточнили, что сейчас решается вопрос о привлечении работодателя к административной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU