2019-11-21T20:58:03+03:00
Экономика

Тюменские производители приняли участие в Международной выставке «Металл-Экспо»

Участие региона организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменские производители приняли участие в Международной выставке «Металл-Экспо»Тюменские производители приняли участие в Международной выставке «Металл-Экспо»
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Три тюменских производителя: Производственный холдинг «АРС-ПРОМ», ООО «СТРОЙКОМПЛЕКС-М» и ООО Торговый Дом «Механический завод» подвели итоги поездки на XXV Международную промышленную выставку «Металл-Экспо». Участие региона организовано региональным Центром поддержки экспорта в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, каждая компания представила гостям выставки собственную продукцию и провела десятки деловых встреч.

Во время выставки представители «СТРОЙКОМПЛЕКС-М» заявили о готовности выйти на российский рынок благоустройства территорий. По словам руководителя технического отделения компании Михаила Сажина, на выставке были заключены предварительные договорённости о сотрудничестве в плане реализации совместных проектов с компанией ООО «ВЕССЕ ДИЗАЙН» (Москва).

Также тюменские предприниматели провели переговоры на тему экспорта продукции в страны СТНГ. Тюменцы активно расширяют международное сотрудничество и географию сбыта своих товаров. К примеру, на «Металл-Экспо» предприятия с успехом построили диалог с узбекскими и киргизскими партнёрами, а также партнёрами из других стран ближнего зарубежья.

Напомним, «Металл-Экспо» признана главной площадкой для обсуждения актуальных тем металлургической промышленности. В 2019 году вместе с тюменскими производителями свои возможности представили около 600 компаний из 34 стран мира (России, Китая, Германии, Италии, Австрии, Франции, США и др).

ИСТОЧНИК KP.RU

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